Фонограмма или дабл-трек? Зрителей смутило выступление Гагариной на VK Fest

В столице прошел грандиозный музыкальный фестиваль VK Fest. В "Лужниках" зажгли самые яркие звезды эстрады.

В первый день мероприятия на сцену вышли Сергей Лазарев, Анна Асти, "Три дня дождя", Элджей, IOWA, Хаски и другие артисты. Открывала фест Полина Гагарина.

Певица исполнила нескольких песен, в том числе одну из самых известных — "Нет". Не обошлось без конфуза. Зрители обратили внимание, что Гагарина движениями микрофона не всегда попадала в звучащие слова. Особенно заметно это было на строчках "не верь мне больше". Певица отнесла микрофон от лица, закрыла рот, а слова песни продолжили звучать. Видео публикует ТГ-канал "Звездная пыль".

В комментариях предположили, что исполнительница выступала "под фанеру". Многие осудили Гагарину и напомнили, что буквально несколько дней назад стало известно, что певица споет четыре песни на областном празднике на Сахалине за 23 миллиона рублей.

Другие комментаторы заявили, что на самом деле Полина Гагарина пела не "под фанеру", а под дабл-трек. Это такая дополнительная музыкальная дорожка с записанным вокалом, которая делает звучание артиста более объемным. По мнению третьих, Гагарина выступала под "пререкорд" — особый вид фонограммы, который записывается специально для концертов.