Новый массированный удар по военным объектам неонацистов. Сотни мощных взрывов ночью и рано утром прогремели в крупных городах Украины. Пожары вспыхнули в нескольких районах Киева. Поражены склады вооружения и техники, предприятия ВПК. На этих кадрах - всё, что осталось от завода, который работал в интересах ВСУ. Также серия детонаций - в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Как отмечали в Минобороны, украинские военные объекты ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре и гражданскому сектору. На линии соприкосновения тем временем наши бойцы стремительно продвигаются к одному из важнейших узлов логистики противника - Константиновке.

Белая Гора в ДНР - под контролем российской армии. Накануне село освободили подразделения Южной группировки войск. Минобороны публикует кадры боевой работы и рассказ наших штурмовиков о ходе операции.

Противник оборудовал в селе мощные укрепления - использовал каждое строение. Но под ударами нашей артиллерии и беспилотной авиации после начавшегося штурма был вынужден отступить. А это захваченные трофеи, среди которых - испанские и шведские гранатометы, турецкий пулемет и большое количество боеприпасов западного производства.

Расчёты ударных FPV-дронов группировки "Центр" методично уничтожают пункты управления формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Одни из главных целей - антенны и ретрансляторы, лишившись которых противник теряет возможность применять свои беспилотники на большой дальности. Также точные удары выводят из строя замаскированные в лесных массивах средства коммуникации, из-за чего украинские боевики теряют координацию действий. Этим пользуются наши наступающие подразделения. В частности, на днях был освобожден населенных пункт Попов Яр в ДНР.

А это работают расчеты РСЗО "Град" группировки "Север". Бьют по позициям ВСУ в Сумской области - оттесняют противника от нашей границы, расширяя зону безопасности Курской области.

На Харьковском направлении наша артиллерия била по позициям ВСУ в районах Мелового и Волчанска. За сутки противник потерял до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре арторудия.