Силы ПВО сбили более 10 летевших к Москве дронов в ночь на 21 июля

Этой ночью силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на столицу. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Как стало известно, в воскресенье поздно вечером российская ПВО уничтожила более 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

"Двадцатого июля т.г. в период с 20.00 мск до 23.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

В частности, 17 БПЛА были сбиты над Брянской областью, а 14 - над Орловской.

Ранее в Кремле сделали заявление о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России, она необходима для фиксации "крупных договоренностей".