Площадкой для переговоров между делегациями России и Украины остаётся Стамбул, сообщают информагентства. Третий раунд двусторонних консультаций может состоятся уже в ближайшие дни. Фоном для него выступает возобновление поставок Киеву американского оружия. Вот только платить за него должны страны ЕС, как ярые сторонники нынешнего украинского режима.

Гениальная бизнес-схема Трампа "оружие для Украины в обмен на европейские деньги" налогоплательщиков из Старого света как-то не впечатлила. К тому же, с 1 августа, еще раз подтвердили в воскресенье в Белом доме, вводятся импортные пошлины на товары из ЕС. Отсрочки не будет. А потому в Европейских столицах задаются резонным вопросом: "За чей счет банкет?"

"Правительство Фридриха Мерца идёт и дарит Украине €9 млрд немецких налогов, а теперь хочет закупить для Украины ракеты Patriot за €5 млрд. Этого уже никто не понимает. Деньги есть на всё, только не на своих людей", - возмущается Алис Вайдель, сопредседатель "Альтернативы для Германии".

Ответ нашелся быстро: "Европа в опасности! Коварные русские вот-вот нападут. Не время сейчас кому-то и что-то объяснять! Просто платите".

"2027 год потенциально может стать кризисным. Это ещё один сигнал и подтверждение того, что вопросы безопасности необходимо вывести из сферы политических споров. Мы живем в самые опасные времена со времен окончания Второй мировой войны", - пугает Алексус Гринкевич, верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.

Вторит высокопоставленному коллеге и польский министр обороны: "Да, да именно в 2027!"

А бравый немецкий генерал Фройдинг в лучших традициях рейха рассуждает о возможных ударах по России.

"Мы можем косвенно повлиять на наступательный потенциал российских вооружённых сил, не давая ему полностью реализоваться. Здесь можно выделить два основных направления. Первое, конечно, — нанесение дальних ударов и применение авиации для поражения аэродромов до того, как противник развернёт свои силы. Также сюда входят удары по производственным мощностям российской оборонной промышленности", - говорит Кристиан Фройдинг, генерал-майор ВС Германии.

При этом, как пишет Bloomberg, Великобритания всё же будет оплачивать американское оружие для Киева. У Франции же пока свои проекты помощи и вдвое увеличенный военный бюджет. Итальянская пресса подчеркивает: где-то мы всё это уже видели.

"Наследники нацистов хотят похвастаться тем, что треугольник Лондон – Париж – Берлин на сегодняшний день очерчивает границы, в пределах которых осуществляется оборона всей Европы. От кого и от чего собираются защищаться эти господа. Им надо быть более откровенными. ЕС готовится к нападению на Россию", - пишет издание l’AntiDiplomatico.

И это как-то плохо соотносится с высокопарными призывами "сесть за стол переговоров". Переворачивать всё с ног на голову – тренд европейской политики прямо во время интервью немецким коллегам доказал американский журналист Такер Карлсон.

"Путин, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России — работу, которая гораздо лучше, чем та, которую проделывал любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается. Вы должны быть в ярости на собственных политиков. Вместо этого вы в ярости на Путина, это меня смешит", - заявляет Такер Карлсон немецким СМИ.

А вот у австралийских военных чувство юмора явно специфическое. На помощь Киеву они направили 49 танков. Машины отслужили уже ни одно десятилетие, а некоторые "Абрамсы" вообще полностью изношены. Да и они ВСУ не помогут. Главная проблема — дефицит живой силы. Наконец выяснилось почему…

"Есть полтора миллиона, почему они не стали на учет? Нам отвечают – не знаем. А вы их оповещали? Ну не всех. А почему? Не было денег на конверты. Вы понимаете? Это – абсурд", - рассказывает Роман Костенко - секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

Учитывая ситуацию на фронте и давление Вашингтона, Зеленский все же отреагировал на призыв Москвы провести третий раунд переговоров. Детали сейчас согласовываются. В Киеве, тем временем, очередной громкий скандал. В первом же своем интервью новый уполномоченный по защите государственного языка чётко приоритеты.

"Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве — в частности, отменить особый статус русского языка, который является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации", - заявила Елена Ивановская, уполномоченный по защите государственного языка Украины.

Это, правда, противоречит конституции страны, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского языка. Однако, Основной закон, как, впрочем, и все остальные, для режима Зеленского уже давно ничего не значат.