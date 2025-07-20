Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на неделе с 21 по 27 июля

Зарядившие на уходящей неделе дожди в Москве и Подмосковье продолжатся и на новой неделе с 21 по 27 июля.

Больше всего осадков ожидается в понедельник и вторник, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В среду и четверг дождей станет чуть меньше. Сухая погода ожидается лишь в пятницу.

При этом будет тепло. В начале недели столбики термометров покажут около +25. В среду и четверг воздух прогреется до +28, а в пятницу будет еще на один градус теплее. Ночные температуры ожидаются в диапазоне +16-19 градусов.

В свою очередь, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в Москве за три дня новой недели может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Не стоит ждать солнца. Она добавила, что по предварительным расчетам август будет более теплым и без дождей, чем июль.