Российская армия в зоне СВО в ходе наступательных действий освободила населённый пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике. Из села националистов выбили бойцы группировки войск "Юг". Таким образом наши подразделения берут в кольцо один из крупнейших укрепрайонов ВСУ - город Константиновку.

За сутки противник потерял на этом направлении более 160 боевиков, уничтожены танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять складов боеприпасов.

Кроме того, освобождение села Белая Гора означает, что Вооруженные силы зачистили от ВСУ карман к югу от Часова Яра и выравнивают фронт в этой зоне.