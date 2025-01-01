14 человек погибли при опрокидывании вахтового автобуса в Якутии

В Якутии вахтовый автобус "НЕФАЗ 4208-34" опрокинулся с 25-метровой высоты. Об этом 21 июля сообщили в МВД Якутии.

"Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года транспортное средство марки "КамАЗ" при перевозке работников шахты "Восточная Денисовская" совершило съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв", — сообщили в региональной прокуратуре.

В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы. Всего в автобусе находились около 36 человек, добавили в МВД Якутии.