Китай примет меры против в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций ЕС

Включение китайских компаний в пакет санкций против России, который принял Евросоюз, негативно повлияет на торговые отношения Пекина и Брюсселя. Об этом 21 июля заявили в министерстве коммерции КНР.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы и не санкционированных Советом Безопасности ООН", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что санкции оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС.

Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России. Под него попали 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе 18 зарегистрированных в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.