Китай пригрозил ответными мерами из-за антироссийских санкций

Китай пригрозил введением ответных мер на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, куда попали китайские компании.

В черный список внесены следующие китайские компании: Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK, Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry. Брюссель подозревает их в поддержке российского военно-промышленного комплекса.

Пекин настаивает, чтобы ЕС немедленно отказался от включения этих компаний в санкционный пакет, сообщило Министерство коммерции КНР. Действия Брюсселя наносят ущерб торгово-экономическим отношениям.

"КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", - подчеркнули в ведомстве.

18 июля Совет ЕС объявил о введении очередного пакета санкций против России. Новые ограничения коснулись, в частности, энергетики, банковского и оборонного секторов.