Названа дата очередного раунда переговоров в Стамбуле

Делегации России и Украины могут встретиться в Стамбуле ближе к концу этой недели, в среду или четверг. Дату возможного начала очередного раунда переговоров назвало со ссылкой на дипломатические источники издание Independent turkce.

В публикации издания уточняется, что пока нет никаких данных о месте, времени и составе делегаций. Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны обменялись пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших солдат ВСУ. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в субботу, что украинская сторона предложила России провести очередную встречу делегаций на следующей неделе. Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе подтвердило информацию о предложении по переговорам.