Падение обломков БПЛА задержало 26 поездов в Ростовской области

В Ростовской области задерживаются 26 поездов из-за падения беспилотников.

В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала. В результате 26 пассажирских составов на время от 13 минут до 4,5 часов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью", - говорится в сообщении.

Из диспетчерского пункта были эвакуированы три человека. Никто не пострадал, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. На месте пожара работают пожарные расчеты. Для тушения возгорания задействовали пожарный поезд.

В ночь на 21 июля силы ПВО отразили воздушную атаку врага на Ростовскую область. БПЛА были сбиты Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.