Агата Муцениеце и Петр Дранга узнали пол будущего ребенка

В мае Агата Муцениеце приняла предложение руки и сердца музыканта, аккордеониста-виртуоза Петра Дранги. А недавно популярная актриса сообщила, что ждет третьего ребенка. Напомним, что от актера Павла Прилучного у нее есть сын Тимофей и дочь Мия.

Кого ждут Агата и Петр, пока неизвестно. Однако влюбленные закатили большой праздник, так называемую гендер-пати. Муцениеце и Дранга пригласили друзей в яхт-клуб, территория которого была красиво украшена. Не обошлось без смешных конкурсов и угощения. Деталями праздника Агата Муцениеце поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Интересно, что на празднике присутствовал и сын актрисы Тимофей, который уже год живет с отцом, актером Павлом Прилучным. Кстати, в своем аккаунте Агата так точно и не сообщила, кто же у них с Петром родится, однако ряд СМИ утверждает, что будет девочка.

Также точно неизвестно, когда влюбленные намерены сочетаться браком. Сами артисты не называют конкретной даты, однако в близком окружении говорят, что Муцениеце и Дранга хотят устроить сугубо конфиденциальное торжество. Причем оно может быть организовано даже не в России.