ПВО сбила 74 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 21 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередной массированный налет украинских дронов на российские регионы. В течение ночи - с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля - было сбито 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, над территорией Московского региона было сбито 23 беспилотника, в том числе 15 дронов, летевших на Москву. Над Курской областью ликвидировано 14 украинских дронов, над Ростовской областью – 12.

По десять беспилотников уничтожила ПВО над территориями Брянской и Калужской областей. Над Тульской областью сбито 4 дрона, еще один беспилотник ликвидирован над Липецкой областью.