Опубликовано видео с места ДТП в Якутии, где погибли 14 человек

В Якутии в обрыв упал вахтовый автобус: 14 человек погибли, 20 пострадали.

ДТП произошло в Нерюнгринском районе. Автобус перевозил работников шахты "Восточная Денисовская", сообщили в региональной прокуратуре. По данным МВД, в салоне находились около 36 человек. В МЧС Якутии сообщили, что автобус перевозил 33 человека.

По версии следствия, 52-летний водитель не справился с управлением. Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся. Возбуждено уголовное дело. В Нерюнгринском районе объявлен траур.