СБУ проводит массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины

Массовые обыски проводит Служба безопасности Украины при поддержке офиса генпрокурора у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. СБУ действует в разных украинских городах. Сотрудников НАБУ обвиняют в государственной измене, торговле с Россией и коррупции в интересах олигархов.

НАБУ подтвердило в своем телеграм-канале, что СБУ и офис генпрокурора проводят обыски у сотрудников бюро, уточнив, что следственные действия проводятся без одобрения суда. По данным СМИ, Владимиру Зеленскому, несмотря на все усилия, не удалось установить полный контроль над агнтством. СМИ со ссылкой на источники утверждают, что часть детективов продолжают в большей степени ориентироваться на западные структуры, чем на офис украинского президента.

В Киеве не исключают, что Зеленский может попытаться распустить НАБУ. 23 июня агентство предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера и считался очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Попытки агентства открыть дело в его отношении еще больше обострили конфликт. Кроме того, офис Зеленского начал активное наступление не только на НАБУ, но и на ориентированных на западные структуры активистов и СМИ, передает ТАСС.