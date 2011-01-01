75-летний Александр Буйнов показал честное фото и напугал людей

Александр Буйнов в этом году отметил круглую дату. Популярному певцу исполнилось 75 лет. Несмотря на то, что артист продолжает активно работать, а его график расписан на месяцы вперед, многие поклонники беспокоятся за своего кумира.

Поводом послужило свежее фото исполнителя, которое тот опубликовал в своем официальном телеграм-канале. На снимке Александр Буйнов предстал крупным планом, без фирменных очков. В Сети некоторые поклонники всерьез обеспокоились. По их мнению, 75-летний Буйнов сильно сдал. Кое-кто даже решил, что исполнитель таким образом намекает на проблемы со здоровьем.

Не секрет, что почти два десятка лет Александр Буйнов сражается с онкологическим заболеванием. В 2011 году у артиста наступила ремиссия. Однако говорят, что операции не избавили певца от недуга окончательно, до конца жизни ему нужно принимать специальные препараты под строгим наблюдением врачей.