Появились кадры страшной аварии в Якутии

Кадры страшной трагедии в Нерюнгринском районе Якутии случайно попали на одну из камер, установленных в нескольких сотнях метров от дороги. "КамАЗ" выезжает с территории горно-обогатительного комбината, набирает ход, а уже через мгновение буквально летит с обрыва и несколько раз переворачивается. Высота падения около 30 метров. Кузов многотонного автомобиля смят в гармошку.

"КамАЗ" был специально оборудован для перевозки людей. Внутри установлены сиденья. В момент трагедии в машине находились 36 сотрудников горно-обогатительного комбината "Денисовский". Все они оказались заблокированы в искореженном салоне. Некоторые скончались еще до приезда спасателей и медиков. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Состояние нескольких пострадавших оценивается как очень тяжелое. Для оказания экстренной помощи из Якутска вылетела бригада центра медицины катастроф, также с людьми будут работать психологи. Глава Республики Саха пообещал оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших. 22 июля в Нерюнгринском районе объявлено днем траура.