Десятки палестинцев погибли в результате удара Израиля по пункту гумпомощи в Газе

Почти 70 палестинцев погибли, десятки ранены в результате очередного удара Израиля по пункту гуманитарной помощи в секторе Газа, где в тот момент находились тысячи голодающих людей.

Число жертв - одно из самых высоких за несколько месяцев. В ЦАХАЛ заявили, что военные открыли предупредительный огонь с целью устранить некую угрозу. Всё это на фоне катастрофической ситуации с продовольствием в анклаве.

Тель-Авив жестко ограничивает поставки, фактически их блокирует. В ХАМАС сообщили, что 2 миллиона жителей, в том числе 650 тысяч детей, на грани голодной смерти. Только за последние сутки от недоедания умерли 20 человек.

Репортаж об этом показал телеканал Аль-Джазира. На глазах корреспондента, который вел прямой эфир, истощенная пожилая женщина упала в обморок. Мужчина не смог сдержать слез.