Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта Благовещенска

Развитие Дальнего Востока и транспортной инфраструктуры сегодня в центре внимания Михаила Мишустина. Премьер-министр начал свою ежегодную рабочую поездку в регион с Амурской области.

Там он осмотрел строящийся терминал международного аэропорта Благовещенска. Глава правительства отметил, что реконструкция воздушных гаваней идет по всей стране. К 2030-му планируют модернизировать не меньше 75 объектов.

Также Мишустин посетил автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - один из ключевых на границе с Китаем. Он подчеркнул, что возведение погранперехода необходимо завершить до конца года. Итоги подвели на встрече с губернатором Василием Орловым.

"Также не может не радовать создание инфраструктуры для перемещения грузов и пассажирских перевозок, для туризма, как внутри страны, так и для туризма в сторону Китая", - отметил Мишустин.