Собянин: Москва помогает расширению производств инновационной продукции

В Москве уже 9 тысяч 800 компаний получили поддержку города на сумму свыше 20 с половиной миллиардов рублей. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, средства идут на расширение и модернизацию производства инновационной продукции.

Гранты используются на приобретение оборудования и патентование изобретений в России и за рубежом. Также предприниматели могут компенсировать затраты на проведение пилотного тестирования разработок.

Так, поддержку города получили аналитический центр, который проводит пробы воздуха и специализируется на исследовании воды, почвы и грунтов.