Машины поплыли: тропический ливень вновь обрушился на Москву

Гроза с ливнями и шквалистым ветром до 28ми метров в секунду - обрушилась на Иркутскую область. Почти 40 тысяч жителей в 20 населённых пунктах остались без света.

Повалены десятки деревьев и опор электропередачи, повреждены автомобили. Ликвидируют последствия непогоды и в Воронеже. В городе после сильных дождей - серьёзные подтопления. Вода проникла в салоны автобусов и нижние этажи зданий. Ливнёвки просто не справлялись с напором стихии. Машины останавливались посреди дороги, их приходилось выталкивать вручную.

Гроза накрыла и столичный регион. Менее чем за сутки в Москве и области выпала месячная норма осадков. Порывы ветра - местами до 15 метров в секунду. По возможности, горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до четверга.