Судно "Игорь Белоусов" провело учения по оказанию помощи экипажу подводной лодки

Экипаж судна "Игорь Белоусов" получает сообщение об аварии на подводной лодке. По легенде учений, субмарина "Магадан" без движения, находится на глубине более 70 метров. В трех ее отсеках- 40 человек личного состава. Спасательную операцию начинают немедленно.

"Пантера Плюс" первой отправляется на место аварии. Этот телеуправляемый аппарат с помощью камер детально обследует подлодку. Состояние субмарины позволяет спасти экипаж так называемым сухим способом с помощью автономного аппарата "АС-40".

Это своего рода тоже подлодка с экипажем, только гораздо меньших размеров. Главная особенность в том, что эта минисубмарина стыкуется с лодкой, лежащей на дне, и люди могут выйти через специальные шахты.

"Это переходная шахта, после стыковки аппарата с комигс-площадкой подводной лодки устанавливается связь с подводниками методом перестукивания. Техник трюмный спускается вниз, опускается сходня, открывает верхний люк, подводники открывают свой люк и переходят", - пояснил Андрей Дидов, помощник командира глубоководного аппарата "АС-40", капитан-лейтенант.

Такие работы "АС-40" может проводить на глубине до 800 метров. А под водой полностью автономно аппарат с экипажем может работать почти трое суток.

В батискафе два отсека: первый для шести человек экипажа, где происходит управление, второй - уже для экипажа спасаемой подлодки. Несмотря на небольшое помещение, здесь сложно даже в полный рост встать, за один рейс "АС-40" может принять к себе на борт более 20 человек.

Спасенных подводников переводят на судно "Игорь Белоусов". Здесь есть все необходимое для оказания медицинской помощи: и операционные, и пять современных барокамер на 60 человек.

"Здесь достаточно много автоматики, электроники, не нужно выставлять вахтенных рабочих, есть дистанционные управления устройствами для обеспечения декомпрессии", - отметил Руслан Ягафаров, начальник поисково - спасательной службы спасательного судна "Игорь Белоусов", старший лейтенант.

Выполнять поставленные задачи экипажу спасательного судна пришлось в непростых погодных условиях. Туман, подводные течения и минимальная видимость. Тем не менее, моряки-тихоокеанцы показали отличный результат. Спасательная операция заняла всего три часа.

"Это очень хороший результат. Быстро нашли, состыковались и выгрузили экипаж", - сказал Руслан Хакимов, командир спасательного судна "Игорь Белоусов", капитан 3 ранга.

Таких показателей, по словам командира, удалось достичь благодаря ежемесячным тренировкам. Моряки регулярно отрабатывают стыковку с макетом подлодки, которая находится на глубине 60 метров. Подобные занятия продолжатся и сразу после масштабных учений.