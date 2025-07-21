Отдыхающих на море в Турции предупредили об опасных бактериях

Отдыхающих в Турции предупредили о риске заражения опасными бактериями, которые могут вызвать тяжелые болезни, включая холеру.

На побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружили бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, которые являются "родственниками холеры", сообщил врач стамбульской больницы Угур Аферин.

Микроорганизмы размножаются в теплой соленой воде. Подхватить бактерию можно при проглатывании воды или через открытую рану. Бактерии также могут содержаться в морепродуктах. Заражение часто приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию.

"Такие виды, как Vibrio vulnificus, при контакте с кожей могут вызывать смертельные инфекции, такие как тканевые инфекции и некротизирующий фасциит, редко называемые "бактериями, пожирающими плоть", - сказал врач (цитата по РИА Новости).

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