Адвокат Прилучного высказался о встрече Муцениеце с сыном: "Это не значит, что будет заключено мировое соглашение"

Накануне, 20 июля, стало известно, что актриса Агата Муцениеце наконец встретилась с сыном Тимофеем, которого родила в браке с Павлом Прилучным. У паре еще есть дочь Мия.

После развода артисты не сумели сохранить человеческие отношения. Однако наследники регулярно общались и виделись с отцом. Год назад, отправившись к Павлу Прилучному на каникулы, сын Тимофей так и остался с ним жить. Возвращаться к матери мальчик якобы категорически отказался. Разразился скандал. Дошло до суда. До сих пор продолжается конфликт.

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова дала понять, что проблемы в отношениях актера и его бывшей жены не улажены даже несмотря на то, что Агате Муцениеце наконец удалось увидеться с сыном.

"Мама проявила инициативу, пригласила Тимофея в гости впервые за долгое время, он с радостью приехал. Это еще раз свидетельствует о том, что, когда у Агаты есть желание встретиться с сыном, Павел никак не препятствует их общению. Но эта встреча вовсе не значит, что между сторонами будет заключено мировое соглашение", - сообщила защитница Павла Прилучного Starhit.

Напомним, что встреча Агаты Муцениеце с сыном Тимофеем состоялась на празднике, организованном в честь новой беременности актрисы. Скоро она родит третьего ребенка. Отцом является музыкант, композитор, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга.