ВС России нанесли за ночь более 150 ударов по украинским военным объектам

Наиболее протяженную и масштабную за последнее время волну ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине зафиксировали наблюдатели в ночь с 20 на 21 июля. По данным подполья, она растянулась почти на 9 часов — с 20:10 до 6:37.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, не менее семи ударных волн принял на себя Киев. Наблюдатели насчитали более 20 прилетов по объектам в украинской столице. Десять ударов нанесено по Харькову, 8 – по Днепропетровской области, 15 ударов – по западным украинским областям.

В общей сложности, по данным подполья, зафиксировано более 120 ударов "Гераней". Кроме того, ВС России применили не менее 40 ракет различного типа, включая "Кинжалы", "Искандеры", Х-101 и Х-22.