Бетонный мост обрушился из-за дождей близ подмосковного Наро-Фоминска

Обильные дожди привели к обрушению бетонного моста в Наро-Фоминском районе Подмосковья. В результате три населенных пункта отрезаны от сообщения.

Как уточнили агентству ТАСС в оперативных службах, ночью дождь размыл крепления конструкции, мост рухнул. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ "Верейское" и "Исьма".

В службах добавили, что аварийные бригады уже начали демонтаж старого моста. Идут работы по прокладке переправы и ее отсыпке. Работы планируют завершить к обеду. Спасатели временно переправляют местных жителей на лодке.