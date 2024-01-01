ФСБ задержала в Рязани передававшего данные Киеву молдаванина

Уроженца Молдавии с российским гражданством задержали сотрудники ФСБ в Рязани. Задержанный собирал данные о предприятии ВПК для военной разведки Украины.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленник по указанию куратора собирал и передавал украинской разведке сведения об одном из подразделений Вооруженных сил России. Также он передавал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса, расположенном на территории Рязанской области.

По данным следствия, подозреваемый в 2024 году через Telegram установил и поддерживал контакт с представителем украинской спецслужбы. Взамен в ГУР обещали жителю Рязани устроить переезд из России во Францию, где он планировал вступить в запрещенное российским законодательством украинское вооруженное формирование. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа, передает ТВЦ.