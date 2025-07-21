Пушилин заявил о важности освобождения Белой Горы в ДНР

Освобождение российскими военными Белой Горы в ДНР позволяет перекрыть важный путь снабжения ВСУ константиновском направлении.

Взятие села перерезало логистику и поставки между Дружковкой и Константиновкой, сообщил глава региона Денис Пушилин.

На том же направлении развернуты боевые действия в районе села Яблоновка и у Клебан-Быкского водохранилища.

"В его окрестностях противник достаточно серьезно упирается", - передает слова главы ДНР РИА Новости.

Об освобождении Белой Горы Минобороны сообщило накануне, 20 июля. Бои за населенный пункт вели бойцы подразделения группировки "Юг".