Михаил Ефремов расстался с женой

Сообщается, что Михаил Ефремов якобы расстался со своей пятой супругой Софьей Кругликовой. Как утверждает SHOT, прославленный актер даже перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов.

Впрочем, пока документы на развод не поданы. В близком окружении Михаила Ефремова рассказали:

"Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но, возможно, сам "бюрократический факт развода" пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ".

Ранее стало известно, что у Михаила Ефремова роман с актрисой Дарьей Белоусовой, которая даже специально приезжала к артисту, чтобы пожить вместе прямо в колонии. Якобы 41-летняя Дарья и 61-летний Михаил трое суток провели в спецблоке ИК — в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание прошло за несколько месяцев до освобождения артиста.

Напомним, что в браке с Софьей Кругликовой у Михаила Ефремова родилось трое детей: дочери Вера и Надежда и сын Борис. Артист и его жена были вместе более 20 лет.