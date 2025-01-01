Президент Польши упал в море

Экстренным службам дважды пришлось оказывать помощь президенту Польши Анджею Дуде. Польский лидер падал в море с доски для серфинга во время отдыха на побережье Балтийского моря.

Как сообщила газета Fakt, Дуда уже некоторое время увлекается джетсерфингом – катанием на доске, оснащенной мотором. Во время тренировки на курорте в Юрате 20 июля польский президент дважды упал с доски. Издание опубликовало кадры инцидента. Дуда был в шлеме и специальном защитном жилете. Газета подчеркивает: когда президент упал, экстренные службы быстро прибыли ему на помощь.

Ранее сообщалось, что в Польше изъяли из продажи книги о теперь уже бывшем (нового лидера Навроцкого приведут к присяге 6 августа) президенте страны Анджее Дуде с названием "Дебил. Случай из практики". Книга с фотографией Дуды на обложке была опубликована в мае 2025 года.