Олега Газманова разыскивают на Украине

Олег Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Причем, поиски российского артиста начались еще весной три года назад, как уточняется в базе данных. На Украине Газманову предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.

Отметим, что Олег Газманов никогда не скрывал своей патриотической позиции, поэтому, когда началась российская спецоперация, певец сразу ее принял. К тому же артист крайне негативно относится к тем знаменитостям, кто придерживается другой точки зрения, при этом покинул страну и поливает ее грязью из-за границы.

В недавнем интервью певец сообщил, что в его окружении остались все те, с кем он поддерживал теплые отношения еще и до СВО. Ни единого друга, уверяет исполнитель, он не потерял.

Кстати, из-за своей патриотической позиции Олег Газманов лишился квартиры в Юрмале. Артист не может ни остановиться в ней, ни сдавать. "Я имею право только платить коммуналку, да и то это сложно из-за ликвидации счетов. Да пусть подавятся этой квартирой!" - возмущенно высказался Олег Газманов.