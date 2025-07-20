Зеленского уличили в сокрытии истинных масштабов потерь ВСУ

Цифры потерь ВСУ, которые приводит украинский лидер Владимир Зеленский, сильно занижены. За время конфликта на Украине могло погибнуть куда больше военнослужащих, утверждает французское издание Le Monde.

Газета напоминает, что в феврале Зеленский заявил: с февраля 2022 года были убиты более 46 тысяч украинских военнослужащих, 380 тысяч — ранены. По его данным, десятки тысяч значатся как пропавшие без вести или же находящиеся в плену.

Однако реальное число погибших, вероятно, куда выше, подчеркивают авторы материала. Они отмечают, что по всей Украине заканчиваются места для захоронений, планируется возведение новых военных кладбищ. Издание подчеркивает: проекты новых кладбищ и мемориалов на Украине говорят о реальных масштабах смертности больше, чем официальная статистика.