Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Солнце входит в знак Льва - пора вспомнить, что вы главные герои своего лета. И начать жить на всю катушку. Отдыхайте, танцуйте, делайте классные фото.

Тельцы

Все начинается с маленьких радостей: чашка кофе, солнечный луч, мягкая лапка домашнего питомца. Просто научитесь замечать эти приметы счастья!

Близнецы

Солнце во Льве усилит харизматичность представителей этого знака. При этом вы поймете, как сильно изменились – вам станет неинтересно с кем-то из старых друзей.

Раки

Возможно, вы придумаете, как заработать на любимом деле или решитесь на крупную покупку. В любом случае, пора почувствовать: вы достойны лучшего.

Львы

Ваш сезон начался, с Днём рождения! В этот день вам будет особенно важно выглядеть классно, чувствовать себя уверенно и получать комплименты.

Девы

Вам пора прислушаться к себе и к миру. Полезны будут утренние ритуалы, прогулки наедине, встречи и разговоры с теми, кому вы особенно доверяете.

Весы

Не сидите дома — где-то без вас грустят друзья и скучают города, в которые вы никак не доедете. Сезон Льва - это время для яркой жизни и приключений!

Скорпионы

Этот день подойдёт для презентаций, выступлений, интервью, проявлений инициативы. Ваш авторитет может вырасти, если вы сами в себя поверите.

Стрельцы

Планеты зовут в путь — и не обязательно в буквальном смысле. Может быть, это будет новая книга, креативная идея, планы на учёбу или языковой курс.

Козероги

Вы почувствуете внутренний поворот — захочется вложиться в полезное, изменить подход к финансам. День также подойдёт для разговора с партнёром.

Водолеи

Солнце во Льве подсвечивает вашу противоположность и предлагает учиться у неё. Идти вдвоём приятнее, чем в одиночку. Не отказывайтесь от знакомств.

Рыбы

Расписания, списки, работа — всё получится, если добавить перчинку. Включите музыку, налейте лимонад, наденьте то, в чём себе нравитесь — и вперёд.