Минтруд сообщил о 20-процентном росте МРОТ в 2026 году

Минтруд сообщил о повышении минимального размера оплаты труда в 2026 году. По данным ведомства, рост превысит 20%.

В сообщении министерства уточняется, что МРОТ в будущем году вырастет на 20,7%. В результате сумма выплаты составит 27 093 рубля. В этом году размер МРОТ - чуть более 22 тысяч рублей.

По законодательству размер МРОТ должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год. Президент России Владимир Путин поручил повысить этот показатель к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. В министерстве отметили, что повышение напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян.