Куценко рассказал о том, как заразился через поцелуй со Старшенбаум

Гоша Куценко считается одним из самых талантливых и востребованных актеров. Его рабочий график расписан на недели вперед. Занятости артиста могут только позавидовать многие его коллеги. Тем не менее, Гоша Куценко выкроил время и пришел на шоу Павла Воли.

В ходе разговора было затронуто немало тем, в том числе и о партнершах актера. Так, Гоша Куценко вспомнил коллегу по сериалу "Скорая помощь" Марину Доможирову, с которой ему пришлось сыграть влюбленную пару. По словам Куценко, с ней было целоваться "в одно удовольствие". Гоша также оценил мастерство Анны Михалковой.

"В картине „Совсем ошалели”… Аня, прости меня, но Аня Михалкова… Анька — лучшая. Самый нежный поцелуй от Ани", - сообщил актер.

Довелось Гоше Куценко целоваться и с актрисой Ириной Старшенбаум. Он отметил, что артистка вела себя "целомудренно" во время любовной сцены. Как выяснилось впоследствии, на это у Ирины Старшенбаум была веская причина.

"Тогда как раз "разгонялся" ковид, и она еще не понимала, больна она или нет. Поэтому она меня аккуратно поцеловала — и в итоге заразила", - рассказал Гоша Куценко.