ЛДПР направила в зону СВО гуманитарный груз

Масштабная гуманитарная акция - в поддержку фронта. ЛДПР направила в зону СВО 12 вагонов высококачественных лесоматериалов для возведения оборонительных сооружений, которые помогут сохранить жизни наших защитников.

В ближайшее время груз прибудет в Запорожскую область. Акция стартовала в апреле этого года при участии Минобороны, Российского профсоюза работников транспортной безопасности, предприятия "Агро -промышленный комплекс Русь" и благотворительного фонда ЛДПР "Плечом к плечу".

Всего в зону спецоперации планируют направить около 40 тысяч кубометров древесины. И как подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, работа будет продолжена.