Собянин открыл спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной на юго-западе Москвы

Два плавательных бассейна, большой спортивный зал и ледовое поле. Сергей Собянин сегодня открыл новый спорткомплекс "Максимум" на юго-западе Москвы. Проектирование здания можно назвать полностью цифровым. Все этапы реализации проходили с использованием современных электронных технологий.

Вместо традиционных ярких оттенков в отделке нового спортивного комплекса в Южном Бутове - хиты последних сезонов в части строительной цветовой гаммы "Мокко и медь". А габариты объекта под стать названию. СК "Максимум" площадью почти 9000 квадратных метров возвели в рамках адресной инвестиционной программы Москвы за счёт городского бюджета. Теперь он станет частью масштабного спортивного кластера на Остафьевской улице.

Новый спортивный комплекс включает в себя зал для общефизической подготовки, два бассейна: один бассейн 25 на 16 метров для занятий, второй 10 на 6. И ледовая арена.

Благодаря цифровизации каждого из этапов строительство удалось завершить в течение двух с половиной лет. Проект получился во многом уникальным. Так, к примеру, за безопасностью купающихся в бассейнах непрестанно здесь будут следить специальные "умные камеры". При нахождении человека под водой на глубине более 10 секунд дежурному тренеру поступит сигнал на специальный браслет.

"Группы у нас здесь будут заниматься, детишек будем учить плавать. Здесь много людей будет. Я думаю, в таком комплексе желающих будет очень много", - рассказал Олег Косицин, инструктор по спорту.

Юные спортсмены местного хоккейного клуба с азартом тестируют новое ледовое поле. Благодаря универсальным габаритам 30×60 м оно подойдет, впрочем, не только для тренировок по хоккею с шайбой, но и для занятий по фигурному катанию, и даже шорт-треку. На базе спорткомплекса для всех желающих будут работать секции по фитнес направлениям, ОФП, хореографии, йоге и аквааэробике. Готовность объекта к открытию сегодня проверил лично мэр Москвы.

"Очень важно, конечно, чтобы в каждом районе создавалась своя инфраструктура спортивная, социальная: детские сады, школы, поликлиники, МФЦ; транспортная система, благоустройство. В Южном Бутово постепенно все это так качественно создает другую атмосферу. Здесь можно будет заниматься, не выезжая в центр города", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

К развитию спортивной инфраструктуры в одном из крупнейших столичных районов город подходит комплексно. Ранее по договору с инвесторами здесь были введены в строй некапитальные объекты "Спорт Станция" и "Монтреал" с крытыми футбольными полями, теннисными кортами и ледовыми аренами. Этим летом также завершилось обустройство нового спортивного сквера в Бутовском лесопарке.