Москвичка рассказала о нападении мужчины после отказа знакомиться

Москвичка заявила об агрессии со стороны мужчины после того, как она отказалась с ним знакомиться. Со слов пострадавшей, молодой человек пнул ее ногой в спину и убежал. Найти его москвичка не смогла, но успела записать его на видео. Пользователи социальных сетей предполагают, что мужчина выполнял некое "задание" от скандального тренера по пикапу Лесли.

Никогда не разговаривайте с незнакомцами. Наргиса собственно и не собиралась. В хорошем настроении, сразу после отпуска, проходила рядом с торговым комплексом у Киевского вокзала, когда к ней обратился молодой человек. Она блогер и автоматически включила телефон. Юноша предложил познакомиться, Наргиса вежливо отказалась. Видео, которое снимала, по его просьбе удалила. Но история на этом не закончилась.

"Я поворачиваюсь, и мне просто с ноги с ноги летит пинок, такой что...благо, что я девочка спортивная, достаточно устойчивая, но другая там более хрупкая девочка - она бы просто свалилась. Просто удар. От незнакомого мне человека за то, что я отказала в знакомстве ему или что - не понимаю...", - рассказывает Наргиса Служива.

Наргиса, конечно, говорит - была в шоке. Снова включила камеру телефона, чтобы зафиксировать лицо этого человека. "Вызвала полицию, вызвала наряд, то есть быстро очень приехали, среагировали, всех собрала, кого возможно, вызвала всех", - отметила Наргиса.

Написала заявление в полицию. Этим делом занимается сейчас Следственный комитет. И говорит - это нападение очень напомнило ей недавние истории, связанные с последователями блогера Алекса Лесли.

Мужчины в тех случаях тоже распускали руки. Видимо, находясь под магнетическим воздействием своего гуру. Жизненная философия которого теперь всем известна. Не останавливает даже уголовное дело.

Психологи объясняют, в чем опасность подобных тренингов: "Вместо того чтобы развивать коммуникативные навыки, молодые люди усваивают подходы, которые используют манипуляции и даже физическое нарушение границ. Такой мужчина может спросить себя - а что у него со страхом отвержения? Что у него с его самооценкой? Он у себя может спросить - а я себя действительно считаю настолько неинтересным для женщины, что могу использовать только вот такие агрессивные методы знакомства?"

Тверской суд Москвы, впрочем, уже ответил на многие вопросы и заключил под стражу одного из нападавших на девушек - Алексея Башина - почти на два месяца.