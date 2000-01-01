Стартовала реставрация часов с фасада Театра кукол Сергея Образцова

Сказка на ремонте! Знаменитые часы, украшавшие фасад Театра Образцова, отправились на реставрацию в Санкт-Петербург. Фигурки, которые каждый час - поочерёдно - выглядывали из своих домиков, нужно обновить. Но при этом важно сохранить авторские детали. Что заменят? И когда символ детской вселенной вернут на место?

Сова, волк, кот, заяц и другие герои впервые за полвека так надолго оставили свои домики - в мастерской в Санкт-Петербурге началась масштабная реставрация волшебных часов с фасада Московского Театра кукол Сергея Образцова. Их механизм полностью разобран, и специалисты бережно работают с каждым элементом и фигурками животных-музыкантов.

"Очень ответственно перед московскими детьми. Для многих поколений это был эталон вообще. И многие выросли на этом. Производились несколько реставраций в процессе эксплуатации часов и сейчас расчищают, чтобы найти авторский слой покраски", - рассказал Владимир Сергин, руководитель проекта реставрации часов Театра кукол Сергея Образцова.

Уникальность часов в том, что каждая фигурка разыгрывает мини-сказку, которую запускает сложный механизм, и для каждого персонажа он свой. По ним созданы 3D-модели. Изношенные детали заменят на новые по историческим чертежам. В свое время легенду и символ московского кукольного театра разработала команда талантливых мастеров, которую собрал Сергей Образцов. А их идея появилась после гастролей по Европе.

"Работали над часами три человека. Весь механизм придумал, разработал Вениамин Кальмансон, конструктор-самоучка. По его чертежам были сделаны все детали часов", - отметил Гордий Салтыков, главный хранитель музея театра Образцова.

В то время ничего подобного в Советском Союзе не было. Это было ноу-хау в сфере программирования, электроники, акустики и механики. Часы, в которых живут куклы, произвели фурор.

"Для Москвы это было действительно чудом на Садовой-Самотечной. И у нас сохранились записи, хроника, когда часы пошли, то они остановили Садовое кольцо, и огромная толпа стояла и смотрела", - рассказывает Нина Валерьевна Монова, руководитель литературно-драматургической части, заслуженный работник культуры РФ.

Перед театром продолжали стоять толпы и в 80-е, и в 90-е, и в 2000-е. Каждый час открывалось определенное окошко под мелодию народной песни "Во саду ли, в огороде" в обработке композитора Никиты Богословского, и сказочный герой показывал свой танец. А дважды в сутки на часах можно увидеть сразу всех персонажей - в полдень и в полночь. Это шоу предварял крик петуха.

В последнее время уже музыка играла, а механизмы не открывались, и в 2023 году часы демонтировали. На время отсутствия часов в театре появилась инсталляция по мотивам кукольных курантов. И в фойе проходят интермедии - артисты театра оживили персонажей знаменитых часов, и к детям каждую неделю выходят артисты в костюмах, стилизованных под деревянные богородские игрушки. Кукольные куранты должны вернуться уже в следующем году, и снова каждый час можно будет увидеть мини-спектакль под открытым небом.