ВС России уничтожили три украинские пусковые установки Patriot

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования нанесли ВС России минувшей ночью по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что использовались, в частности, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотные летательные аппараты. Целями удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов.

Поражены склады боеприпасов, цех сборки беспилотников. Также удар нанесен по территориальному центру комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников. Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили три пусковые установки ЗРК "Patriot" и аммериканская радиолокационная станция AN/MPQ-65. ПВО сбила американский реактивный снаряд HIMARS, а также 397 дронов.