Участники и посетители ярмарки в Куркине вместе помогают бойцам СВО

Предприниматель из Куркина со своим постоянным клиентом помогают бойцам СВО. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

"Бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) регулярно получают чай и кофе с межрегиональной ярмарки в районе Куркино на северо-западе Москвы. Гуманитарную помощь на фронт отправляют владелец одной из кофеен и его постоянный клиент, который ведет Telegram-канал военной тематики, где организуют сборы и публикуют новости, связанные с СВО", – говорится в материале.

Участник ярмарки Марат узнал о благотворительной деятельности своего покупателя 1,5 года назад. У него сразу возникло желание тоже чем-то помочь. Как отмечается, помощь делается не ради пиара, а от души.

"Отправка помощи началась для нас очень просто, как что-то само собой разумеющееся: разговорились, предложил поучаствовать, договорились, передали. Я доверяю нашему постоянному гостю, который занимается организационными вопросами, и уверен, что помощь доходит до адресатов", – рассказал предприниматель.

Ранее сообщалось, что предприниматели помогают участникам спецоперации на площадках "Лета в Москве". Волонтеры, в частности, собрали рации и мониторы, лекарства, медицинские изделия и перевязочные материалы.