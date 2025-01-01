Сергей Собянин рассказал о реставрации уникальных архитектурных шедевров

Началась реставрация фасадов здания Пречистенской аптеки, сообщил в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, как отмечается, реставрация жилого дома Ломакиной должна завершиться в 2025 году.

"Начались работы по фасадам старинного здания Пречистенской аптеки. Здание в стиле эклектики связано с династией Форбрихеров — известных московских фармацевтов. Аптека работает здесь с XVIII века и является одной из старейших в городе. Специалисты приведут в порядок лепной декор, карнизы, металлические элементы и оконный аттик. Завершить работы планируем уже в этом году", — говорится в сообщении.

В столице также продолжается реставрация фасадов доходного дома Бройдо на Остоженке и в жилом доме Ломакиной на улице Гиляровского.

Ранее Собянин анонсировал реставрацию усадьбы Грачевка. Это главная достопримечательность района Ховрино.