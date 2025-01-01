Белград, Москва и Будапешт построят новый нефтепровод

Венгрия обсудила с Сербией сооружение нефтепровода для поставок российской нефти.

Как ожидается, документы могут быть подписаны в скором времени, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Кто именно представлял Москву и Белград, он не уточнил.

Строительство начнется в конце 2025 - начале 2026 года. В полном объеме нефтепровод будет введен в эксплуатацию к 2028 году, пишет RT.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен ввести тарифы в размере 100% против тех стран, которые покупают нефть у России, речь идет об Индии, Китае и Бразилии.