Новое фото Лепса с невестой-внучкой: пристроился сзади

Год назад Григорий Лепс вызвал сенсацию, когда вышел в свет с молодой красавицей, которую во всеуслышание назвал своей невестой. Избранницей популярного исполнителя стала Аврора Киба. Говорят, девушка из очень состоятельной семьи, так что о том, будто она "подцепила" певца ради его внушительных гонораров, и речи не идет.

Пока в СМИ ходили слухи о скорой свадьбе влюбленных, Аврора Киба вдруг оставила Григория Лепса. Девушка отправилась учиться в Великобританию. С началом лета она вернулась в Россию и, разумеется, справила с избранником его день рождения, в честь которого Григорий Лепс устроил большой концерт. Аврора веселилась и подпевала возлюбленному, находясь возле сцены.

А теперь парочка отправилась отдыхать. Аврору и Григория заметили в Черногории. Влюбленные, впрочем, и не скрывают того, что проводят отпуск за границей. Оба опубликовали на своих официальных страничках в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии, сделанные в Монтенегро. На одном из снимков, пристроившийся сзади Авроры Григорий смотрит в камеру, а та счастливо смеется.

"- Можно я вот тут вот сзади встану?!…" - коротко подписала снимок Киба.

В комментариях многие подписчики рассыпались в комплиментах паре и высказали множество добрых пожеланий. У некоторых фанатов, по их признанию, изменилось отношение к артисту и его избраннице : по их мнению, чувства между ними искренние и чистые.