Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, встретятся в Пекине, на сентябрьских мероприятиях в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией. Но свидетельств того, что американский лидер планирует поездку в Китай, пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в повестке российского президента визит в Пекин значится, подготовка к поездке идет. Если Трамп все же там окажется, то будет поднят вопрос о целесообразности встречи двух лидеров.

Представитель Кремля прокомментировал также сообщения турецких СМИ о датах проведения переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. По словам Пескова, Москва выступает за проведение третьего раунда. Он пообещал проинформировать журналистов, как только будет окончательное понимание по датам этих встреч, передает ТАСС.