В близком кругу объяснили, почему Кругликова никогда не разведется с Ефремовым

Сегодня, 21 июля, появилась информация о том, что якобы Михаил Ефремов расстался со своей пятой женой Софьей Кругликовой. Отметим, что пара воспитывает троих детей: дочерей Веру и Надежду и сына Бориса. Пока сами супруги никак не комментируют эту новость, в близком окружении утверждают, что это неправда.

В частности, телеграм-канал "Светский хроник" высказал несколько причин, почему Софья Кругликова якобы никогда не разведется с Михаилом Ефремовым. По его данным, пятая супруга прекрасно осведомлена о неверности мужа, однако "давно смирилась".

"У них трое детей, да и брак венчанный. Кругликова верует, ходит в церковь, для нее это важно. Поэтому с мужем живет по принципу "бог терпел и нам велел". Она даже в тюрьме его не бросила, когда момент был идеальный - расходись, дели имущество, пока супруг баланду хлебает", - сообщил человек, не по наслышке осведомленный о жизненном укладе четы.

Если же развод все же случится, то это произойдет только через суд, ведь у Ефремова и Кругликовой есть один несовершеннолетний ребенок. Однако о том, что в учреждение поступило соответствующее заявление, информации пока не поступало.