Владимир Зеленский озадачил Дениса Шмыгаля. Украинский лидер потребовал увеличить долю произведенного в стране оружия в ВСУ.

В поручении главы киевского режима сказано, что за шесть месяцев долю украинского оружия в Вооруженных силах Украины требуется нарастить до 50%. Таким образом Зеленский рассчитывает решить один из проблемных вопросов.

Как сообщают украинские СМИ, одной из приоритетных задач для Вооруженных сил Украины Зеленский назвал подготовку операторов дронов-перехватчиков. Указал украинский лидер и на необходимость полного обеспечения всем необходимым воздушных сил и всех подразделений ПВО, пишет "Лента.ру".