Глава Удмуртии доложил Путину о ситуации в республике

За два года Удмуртия увеличила экспорт в 2 раза. После введения западных санкций предприниматели успешно освоили новые рынки. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава республики Александр Бречалов на встрече в Кремле.

В полуторамиллионном регионе - почти 200 тысяч бизнесменов. Это очень хороший показатель. Большое внимание уделяют социальным вопросам. Одна из главных задач - увеличение рождаемости. Еще один приоритет - медицинские кадры. В республике не хватает врачей скорой помощи. Решают проблемы в сфере образования.