Глава Удмуртии доложил Путину о ситуации в республике

За два года Удмуртия увеличила экспорт в 2 раза. После введения западных санкций предприниматели успешно освоили новые рынки. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава республики Александр Бречалов на встрече в Кремле.
В полуторамиллионном регионе - почти 200 тысяч бизнесменов. Это очень хороший показатель. Большое внимание уделяют социальным вопросам. Одна из главных задач - увеличение рождаемости. Еще один приоритет - медицинские кадры. В республике не хватает врачей скорой помощи. Решают проблемы в сфере образования.
"Мы понимаем, что нужно темпы увеличивать по поводу строительства школ и, Владимир Владимирович, у нас есть готовый проект. Экспертизу пройдена школа в районе В-8, где очень быстро развивается строительство жилья", - сообщил Бречалов.