Первое видео с покалеченной в Дубае моделью Ковальчук: жуткий шрам на лице, инвалидная коляска

Модель из Украины Мария Ковальчук пропала в ОАЭ весной после празднования дня рождения. Через несколько суток девушку без сознания нашли у одной из трасс Дубая.

Медики чудом спасли Марию. У нее были переломы позвоночника, ног, рук, ребер. Модель перенесла в Эмиратах восемь операций и больше недели провела в искусственной коме.

Сейчас же девушка вышла на связь. Вместе с мамой Анной Мария Ковальчук дала откровенное интервью Ксении Собчак. В Сети же бурно обсуждают разительную перемену во внешности искалеченной в Дубае девушки. Комментаторы утверждают, что от былой красоты Ковальчук не осталось и следа. Дело в том, что ее лоб пересекает большой и страшный шрам. Особенно наблюдательные зрители утверждают, что теперь один глаз Марии косит. Сама Ковальчук сидит в инвалидном кресле и еле говорит.

Кстати, официально полиция Дубая заявила, что не было никаких вечеринок. По версии местных правоохранителей, украинка просто зашла на одну из строек на окраине города и случайно сорвалась с большой высоты.