Путин объяснил, сколько детей должна родить каждая россиянка

Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше. Об этом заявил в понедельник, 21 июля, президент России Владимир Путин, принимая в Кремле главу Удмуртии Александра Бречалова.

Как сообщает пресс-служба Кремля, речь во время встречи зашла о демографической ситуации в республике. Бречалов отметил, что уровень рождаемости — это "общий вызов". Пока в регионе коэффициент рождаемости (среднее число детей, которых рожает женщина за репродуктивный период) остается ниже, чем среднероссийский — 1,39.

Глава Удмуртии заверил, что власти региона добиваются повышения этого показателя до 1,6 к 2030 году. Однако Владимир Путин подчеркнул, что и этого мало. По словам президента, коэффициент рождаемости "в принципе хотя бы 2,1 должен быть", хотя "понимаю, что непросто и этого добиться".

Ранее российский лидер отмечал, что первый ребенок у россиянок рождается в среднем в 28-29 лет, на следующих уже не хватает сил и времени. Владимир Путин подчеркивал, что откладывать рождение ребенка – это ошибка, тем более что власти готовы оказывать всемерную поддержку, от наступления беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принцип семейноцентричности должен стать мерилом как государственных, так и управленческих решений в России. Это означает, что оценивать решения властей, по мнению политика, надлежит с учетом их влияния на демографическую ситуацию в стране.